В Украине хотят увеличить штрафы за незаконное ношение военной формы во время войны.

Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады Украины.

Авторы законопроекта №7302-1 хотят ввести наказание за ношение униформы полиции и формы одежды работников других правоохранительных органов теми, кто не имеет на это права. В том числе, в период военного положения.

Инициаторами законопроекта выступили пять нардепов, среди них "Слуга народа" Вячеслав Медяник.

Нардепы предлагают наказывать штрафами и общественными работами.

За незаконное ношение военной формы, униформы полиции или формы работников правоохранительных органов со знаками отличия или без них предлагают штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов (от 3400 до 5100 грн) с конфискацией военной формы.

За повторное предупреждение предлагается выписать штраф от трехсот до четырехсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5117 грн до 6800 грн) или общественные работы на срок от 30 до 40 часов с конфискацией соответствующей военной формы.

Отметим, что ранее за ношение военной формы был предусмотрен штраф от 150 до 200 необлагаемых минимумов (2550 до 3400 грн).

Напомним, Рада продолжила военное положение в Украине до конца мая.

Ранее мы подробно рассказывали, что оно предусматривает и какие запреты вводит.