Владимир Зеленский не имеет информации о том, происходили ли украинские спецоперации на территории России.

Об этом он заявил в интервью греческому телеканалу ΕRΤ.

"Если брать временно оккупированные территории Украины, то я считаю, что у нас есть полное право проводить те или иные шаги на нашей земле. Всё в рамках международно признанных границ. Другие действия мне неизвестны", - сказал Владимир Зеленский.

Также президент добавил, что украинцы не готовы отказаться от части территории Украины в пользу России.

"Люди не готовы. Никто из нас не готов... Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы будем готовы отдать часть России, это говорит, что все эти люди погибли просто так. За что тогда они погибли? И потом Россия на этом не остановится, вы должны это знать. Она ведь не остановилась на Крыме. Дать им небольшой отдых перед тем как они начнут новую агрессию через 2-3 года? Мы не готовы пойти на это", – сказал президент.

Ранее мы писали, что Польша потребовала, чтобы в мирном договоре между Украиной и Россией не было отказа Киева от своих территорий. В противном случае Варшава откажется выступать гарантом безопасности для Украины.

Также "Страна" сообщала, что в США планируют добиться стратегического провала России из-за вторжения в Украину.