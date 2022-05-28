Большинство американцев хотят ужесточить законы о продаже оружия населению
Больше половины жителей Соединенных Штатов Америки - 54% - высказались за ужесточение законов, регулирующих продажу оружия.
Об этом говорят данные опроса, проведенного CBS News и YouGov еще 18-22 мая - до резонансной стрельбы в Техасе. Результаты исследований приводит издание The Hill.
Отмечается, что сторонники Демократической партии чаще выступают за ужесточение, а сторонники республиканцев в основном хотят оставить все как есть.
Вчера демократ Байден в специальном обращении призвал бросить вызов оружейному лобби, которое в основном поддерживает Республиканскую партию.
Напомним, что после случившегося в младшей школе в Ювальде, где были застрелены 14 детей и учитель, полиция Техаса признала, что решение дождаться подкрепления и отложить штурм захваченной вооруженным мужчиной школы, "было ошибкой".
Мы рассказывали, что в Украине впервые количество сторонников легализации оружия превысило число противников. Сейчас данную инициативу поддерживают 58%, не поддерживают – 39%, таким образом впервые за историю исследования этого вопроса количество сторонников идеи превысило количество противников.