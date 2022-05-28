Больше половины жителей Соединенных Штатов Америки - 54% - высказались за ужесточение законов, регулирующих продажу оружия.

Об этом говорят данные опроса, проведенного CBS News и YouGov еще 18-22 мая - до резонансной стрельбы в Техасе. Результаты исследований приводит издание The Hill.

Отмечается, что сторонники Демократической партии чаще выступают за ужесточение, а сторонники республиканцев в основном хотят оставить все как есть.

Вчера демократ Байден в специальном обращении призвал бросить вызов оружейному лобби, которое в основном поддерживает Республиканскую партию.

Напомним, что после случившегося в младшей школе в Ювальде, где были застрелены 14 детей и учитель, полиция Техаса признала, что решение дождаться подкрепления и отложить штурм захваченной вооруженным мужчиной школы, "было ошибкой".

Мы рассказывали, что в Украине впервые количество сторонников легализации оружия превысило число противников. Сейчас данную ​​инициативу поддерживают 58%, не поддерживают – 39%, таким образом впервые за историю исследования этого вопроса количество сторонников идеи превысило количество противников.