Полиция Техаса признала, что решение дождаться подкрепления и отложить штурм захваченной вооруженным мужчиной школы в Ювальде, где были застрелены 14 детей и учитель, "было ошибкой".

Об этом сообщают местные СМИ.

Пресс-секретарь полиции рассказал, что местные полицейские практически сразу получили сигнал о проникновении в школу вооруженного мужчины и попытались его обезвредить, но были встречены ружейным огнем и потеряли несколько человек ранеными. После этого они стали бить окна школы снаружи, чтобы помочь детям и педагогам покинуть здание.

"Стрелок смог проникнуть в один из классов, забаррикадировался внутри и начал стрелять в детей и учителей, которые были в этом помещении... Во всех, кто был в этом классе, кто оказался у него на пути", - сказал Оливарез.

Штурм начался, когда подоспело подкрепление. "Они (полицейские - Ред.) были вновь встречены огнем, но смогли застрелить подозреваемого", - сообщил пресс-секретарь.

После стрельбы Ювальд приехал губернатор Техаса Грег Эбботт. Он провел пресс-конференцию, где назвал основной проблемой городка нехватку психиатрической помощи и обошел стороной вопрос доступности оружия.

Кандидат в губернаторы Бето О’Рурк прервал выступление Эббота. Он обвинил власти штата в бездействии и предупредил, что новые трагедии, подобные нападению на детей в местной школе, неизбежны.

"Страна" писала, что в стрельбе в начальной школе Увальде подозревают 18-летнего ученика средней школы того же города.

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