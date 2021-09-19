В американском штате Техас учебно-тренировочный военный самолет по невыясненным причинам рухнул на жилые дома в Лейк-Уэрте.

Об этом сообщает официальный аккаунт в Twitter пожарного департамента Форт-Уэрта в субботу, 19 сентября.

По данным департамента, в результате крушения самолета пострадали минимум два человека. Два жилых дома серьезно повреждены.

Официальный Twitter-аккаунт пожарного департамента Форт-Уэрта. Источник: Twitter

В настоящее время неизвестно, по каким причинам произошла катастрофа. Обстоятельства происшествия выясняются.

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