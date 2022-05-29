Промежуточные данные опроса в приложении "Дія" говорят о том, что 62,3% украинцев поддерживают легализацию оружия в целях личной защиты, 18,3% уверены, что оружие нужно для личных нужд, а 19,2% - против легализации.

Об этом заявил глава Министерства цифровой Михаил Фёдоров. Также он отметил, что за три дня в опросе приняли участие уже более 1 миллиона украинцев.

Скриншот: Facebook/Михайло Федоров

Отметим, что такую позицию показывает не только опрос в "Дие". Данные социологической группы "Рейтинг" говорят, что данную ​​инициативу поддерживают 58%, не поддерживают - 39%, таким образом впервые за историю исследования этого вопроса количество сторонников идеи превысило количество противников.

В мире же ситуация с легализацией оружия меняется в обратную сторону. Недавний опрос, проведенный в США 18-22 мая показал, что больше половины жителей Соединенных Штатов Америки - 54% - высказались за ужесточение законов, регулирующих продажу оружия. Сторонники Демократической партии чаще выступают за ужесточение, а сторонники республиканцев в основном хотят оставить все как есть.