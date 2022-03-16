Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О виртуальных активах".

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, после вступления закона в силу в Украине "легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи, банки будут открывать счета для криптокомпаний, украинцы могут защитить свои вложения в виртуальных активах, государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы".

Документ нужен для регуляции рынка криптовалют и его участников. При этом закон определяет правовой статус цифровых активов и отношений между юридическими и физическими лицами при их использовании.

Регулировать блокчейн-бизнес в Украине будет Министерство цифровой трансформации, а также Нацбанк и Национальная комиссия по ценным бумагам.

Напомним, 8 сентября прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О виртуальных активах", который узаконит расчеты криптовалютой.

Подробнее о законе читайте в материале "Страны".

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 20-й день войны и ход мирных переговоров Украины с Россией.

Кроме того, "Страна" разбиралась, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.