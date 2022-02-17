Рада после вето Зеленского повторно приняла закон о легализации криптовалют
Верховная Рада во второй раз приняла законопроект №3637 о виртуальных активах, который в октябре был ветирован президентом Владимиром Зеленским. Законопроект с предложениями Владимира Зеленского в целом поддержали 272 нардепа. Документ предусматривает запуск легального рынка виртуальных активов в Украине. Согласно изменениям, регулировать рынок виртуальных активов будет Национальная комиссия по ценным бумагам.
Об этом сообщается на сайте Минцифры.
"Новый закон - это дополнительные возможности для развития бизнеса в нашей стране. Иностранные и украинские криптокомпании могут работать легально, а украинцы получат удобный и защищенный доступ к мировому рынку виртуальных активов. Участники рынка получат правовую защиту и возможность принимать решения на основе открытых консультаций с государственными органами. Появится прозрачный механизм инвестирования в новый класс активов", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Нацкомиссия по ценным бумагам будет:
- формировать и реализовывать политику в области виртуальных активов;
- определять порядок оборота виртуальных активов;
- выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;
- осуществлять надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.
Команда Минцифры занималась разработкой правового поля в данной области. Сейчас ведутся работы над изменениями в Налоговый и Гражданский кодексы Украины для полноценного запуска рынка виртуальных активов.
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