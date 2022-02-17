Верховная Рада во второй раз приняла законопроект №3637 о виртуальных активах, который в октябре был ветирован президентом Владимиром Зеленским. Законопроект с предложениями Владимира Зеленского в целом поддержали 272 нардепа. Документ предусматривает запуск легального рынка виртуальных активов в Украине. Согласно изменениям, регулировать рынок виртуальных активов будет Национальная комиссия по ценным бумагам.

Об этом сообщается на сайте Минцифры.

"Новый закон - это дополнительные возможности для развития бизнеса в нашей стране. Иностранные и украинские криптокомпании могут работать легально, а украинцы получат удобный и защищенный доступ к мировому рынку виртуальных активов. Участники рынка получат правовую защиту и возможность принимать решения на основе открытых консультаций с государственными органами. Появится прозрачный механизм инвестирования в новый класс активов", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Нацкомиссия по ценным бумагам будет:

формировать и реализовывать политику в области виртуальных активов;

определять порядок оборота виртуальных активов;

выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;

осуществлять надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.

Команда Минцифры занималась разработкой правового поля в данной области. Сейчас ведутся работы над изменениями в Налоговый и Гражданский кодексы Украины для полноценного запуска рынка виртуальных активов.

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