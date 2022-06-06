Введение визового режима с Россией это "неплохая идея, которую нужно довести до конца", считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал на интервью с представителями украинских СМИ.

"Считаю, что это неплохая идея - ввести визовый режим с Российской Федерацией. И второе - наверное, у меня сегодня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата", - прокомментировал президент возможность введения визового режима с РФ.

Мы рассказывали, что недавно на сайте президента собрала необходимое количество подписей петиция о введении визового режима с РФ. Зеленский ее поддержал.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.