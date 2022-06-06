Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российским олигархам вроде Романа Абрамовича или Олега Дерипаски не будут давать украинское гражданство, как недавно журналисту ААлександру Невзорову. При этом страна будет использовать все возможности для борьбы с кремлевским режимом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Если у нас есть возможность качать российскую власть, мы должны это делать, мы должны использовать любое оружие", - объяснил Зеленский.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.