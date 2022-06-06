Президент Украины Владимир Зеленский считает, что риск повторного вторжения в Украину со стороны Беларуси - минимальный. Хотя страна и готовится к возможным вариантам развития событий. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты, не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси",- заявил глава государства в разговоре с журналистами.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.