Наибольшей опасностью для Украины, которая может исходить из Беларуси, являются ракетные комплексы "Искандер" с крылатыми или баллистическими ракетами, из которых могут наносить удары по украинской территории.

Такое мнение озвучил в эфире национального телемарафона военный эксперт Олег Жданов.

По его информации, сейчас наблюдается ротация белорусских войск у границы с Украиной. В Брестской области военные учения по внезапной проверке боеспособности частей продлены до 11 июня. Кроме того, вдоль украинской границы на территории Беларуси продолжается минирование местности.

"Но, как сообщает наша разведка, на сегодняшний день мы не наблюдаем формирования ударной группировки. Самая большая опасность - это ракетные комплексы "Искандер" с крылатыми ракетами "Калибр" или баллистическими ракетами, которые стоят в 50 километрах от нашей границы", - отмечает Жданов.

Ранее мы писали, что в Беларуси, которая объявила о мобилизационных учениях возле границы с Украиной, более 50 единиц техники перебрасывают из Гродно в Брестскую область (то есть ближе к украинской границе).

Напомним, война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

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