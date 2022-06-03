Белорусские Telegram-каналы сообщают, что учения Вооруженных сил Беларуси продлены как минимум до 11 июня и публикуют видео с движением военной техники по территории страны.

Среди техники в разных городах Беларуси замечены: около 10 танков Т-72, более 7 САУ "Гвоздика", большое количество БМП и БТР, 5 зенитно-ракетных комплексов "Оса" и многое другое.

Авторы сообщений предполагают, что техника перебрасывается в Россию.

Напомним, Беларусь объявила о мобилизационных учениях возле границы с Украиной.

Ранее мы писали, что в Беларуси начали перебрасывать более 50 единиц техники из Гродно в Брестскую область (то есть ближе к украинской границе).

Также "Страна" сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал президента Беларуси Александра Лукашенко соучастником агрессии РФ против Украины.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.