Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил награды сотрудникам КГБ, которые провели некую "спецоперацию" по возвращению из Украины белорусских дальнобойщиков.

В апреле Лукашенко рассказывал, что "несколько десятков" дальнобойщиков, граждан Беларуси, удалось вернуть домой из Украины, где они застряли с момента начала войны, а Украина их якобы не выпускала.

Он называет их "заложниками ситуации и отдельных желаний самых плохих людей в Украине" и говорит, что их "надо было возвращать домой".

"К сожалению, двоим не удалось вернуться домой. Они были убиты украинцами", - сказал Лукашенко.

По его словам, КГБ было поручено провести спецоперацию по возвращению белорусов домой и она была осуществлена без единого выстрела.

"По-моему, в Украине никто и не разобрался, как так вышло", - сказал он.

Комментариев украинской стороны по этому поводу не было.

Ранее Беларусь объявила о мобилизационных учениях возле границы с Украиной.

Также на днях Лукашенко поручил создать в Беларуси "народное ополчение".

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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