Лукашенко раздал сотрудникам КГБ Беларуси награды за "спецоперацию" по вывозу из Украины дальнобойщиков
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил награды сотрудникам КГБ, которые провели некую "спецоперацию" по возвращению из Украины белорусских дальнобойщиков.
В апреле Лукашенко рассказывал, что "несколько десятков" дальнобойщиков, граждан Беларуси, удалось вернуть домой из Украины, где они застряли с момента начала войны, а Украина их якобы не выпускала.
Он называет их "заложниками ситуации и отдельных желаний самых плохих людей в Украине" и говорит, что их "надо было возвращать домой".
"К сожалению, двоим не удалось вернуться домой. Они были убиты украинцами", - сказал Лукашенко.
По его словам, КГБ было поручено провести спецоперацию по возвращению белорусов домой и она была осуществлена без единого выстрела.
"По-моему, в Украине никто и не разобрался, как так вышло", - сказал он.
Комментариев украинской стороны по этому поводу не было.
Ранее Беларусь объявила о мобилизационных учениях возле границы с Украиной.
Также на днях Лукашенко поручил создать в Беларуси "народное ополчение".
Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.
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