У Зеленского подготовили для Запада список россиян, против которых стоит ввести санкции
В Офисе президента подготовили документ, в котором предлагают Западу против ряда категорий россиян ввести санкционные меры.
Об этом говорится в дорожной карте индивидуальных санкций - рекомендаций касательно антироссийских санкций, которую публикует Офис президента.
Документ разработала рабочая группа во главе с главой ОП Андреем Ермаком и Майклом Макфолом.
В документе описываются задачи и принципы санкций, а также определяет категории лиц, в отношении которых они должны быть введены. Главная цель таких санкций - усилить давление на окружение президента РФ Владимира Путина и олигархических элит для прекращения войны в Украине.
Для того, чтобы санкции были эффективными, в ОП разработали приоритетность категории подсанкционных лиц.
Приоритет - российские олигархи из "Топ-100 богатых людей" по версии Forbes. Рассматриваются также россияне, которым удалось обойти санкции - владелец "Норникеля" Владимир Потанин, совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев, совладелец компаний "Трансойл" и "Трансмашхолдинг" Искандер Махмудов.
Также Украина предлагает ввести санкции против:
- высших чиновников;
- ключевого менеджмента компаний, включая иностранцев;
- российских пропагандистов и спортсменов;
- руководства политических партий, членов семей и доверенных лиц всех этих людей;
- членов партии "Единая Россия";
- руководителей российского и белорусского банковского сектора.
Всего в списке десять категорий лиц, против которых, как считает ОП, необходимо ввести санкции.
Главными санкционными механизмами должны стать: замораживание активов, запрет на въезд в страны коалиции, прекращение полномочий в западных компаниях.
В документе упоминается и Фонд российского оппозиционера Алексея Навального и его перечень из шести тысяч лиц, которых следует включить в санкционный список.
По предварительным подсчетам, под индивидуальные санкции могут попасть около 350 тысяч человек, которые тем или иным образом поддерживают войну РФ против Украины.
Кроме того, согласно документу, предлагается и исключить из санкционного списка человека. Сделать это можно тогда, когда он публично осудит политику Кремля, а также "передаст значительную часть своего состояния в Фонд реконструкции Украины".
Также "лица могут быть исключены из санкционного списка в случае тесной координации с украинской властью".
Вместе с тем, эффективность таких санкций зависит от размера коалиции.
"Некоторые страны, такие как Украина, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, ЕС, его страны-члены и ассоциированные государства, Норвегия, Япония и Австралия, скорее всего, будут более восприимчивы к рекомендациям в этом документе.
Однако такие страны, как Швейцария или Сингапур, могут неохотно вводить санкции из-за своей роли
финансовых центров.
Однако другие страны, такие как Турция или Израиль могут не захотеть вводить индивидуальные санкции из-за своей в целом мягкой позиции по вторжению России в Украину. Наконец, страны, зависящие от российских инвестиций или имеющие более дружеские отношения с РФ, такие как Объединенные Арабские Эмираты или Саудовская Аравия,
могут вообще не сотрудничать.
Учитывая это, подчеркиваем, что эффективность предложенных индивидуальных санкций будет ниже, если такие страны не присоединятся к санкционной коалиции", - говорится в документе.
Ранее Британия ввела санкции против 386 депутатов Госдумы РФ, поддержавших вторжение в Украину.
Также сообщалось, что ЕС одобрил шестой пакет санкций против России, включив в него Алину Кабаеву.