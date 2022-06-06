В Офисе президента подготовили документ, в котором предлагают Западу против ряда категорий россиян ввести санкционные меры.

Об этом говорится в дорожной карте индивидуальных санкций - рекомендаций касательно антироссийских санкций, которую публикует Офис президента.

Документ разработала рабочая группа во главе с главой ОП Андреем Ермаком и Майклом Макфолом.

В документе описываются задачи и принципы санкций, а также определяет категории лиц, в отношении которых они должны быть введены. Главная цель таких санкций - усилить давление на окружение президента РФ Владимира Путина и олигархических элит для прекращения войны в Украине.

Для того, чтобы санкции были эффективными, в ОП разработали приоритетность категории подсанкционных лиц.

Приоритет - российские олигархи из "Топ-100 богатых людей" по версии Forbes. Рассматриваются также россияне, которым удалось обойти санкции - владелец "Норникеля" Владимир Потанин, совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев, совладелец компаний "Трансойл" и "Трансмашхолдинг" Искандер Махмудов.

Также Украина предлагает ввести санкции против:

высших чиновников;

ключевого менеджмента компаний, включая иностранцев;

российских пропагандистов и спортсменов;

руководства политических партий, членов семей и доверенных лиц всех этих людей;

членов партии "Единая Россия";

руководителей российского и белорусского банковского сектора.

Всего в списке десять категорий лиц, против которых, как считает ОП, необходимо ввести санкции.

Главными санкционными механизмами должны стать: замораживание активов, запрет на въезд в страны коалиции, прекращение полномочий в западных компаниях.

В документе упоминается и Фонд российского оппозиционера Алексея Навального и его перечень из шести тысяч лиц, которых следует включить в санкционный список.

По предварительным подсчетам, под индивидуальные санкции могут попасть около 350 тысяч человек, которые тем или иным образом поддерживают войну РФ против Украины.

Кроме того, согласно документу, предлагается и исключить из санкционного списка человека. Сделать это можно тогда, когда он публично осудит политику Кремля, а также "передаст значительную часть своего состояния в Фонд реконструкции Украины".

Также "лица могут быть исключены из санкционного списка в случае тесной координации с украинской властью".

Вместе с тем, эффективность таких санкций зависит от размера коалиции.

"Некоторые страны, такие как Украина, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, ЕС, его страны-члены и ассоциированные государства, Норвегия, Япония и Австралия, скорее всего, будут более восприимчивы к рекомендациям в этом документе.

Однако такие страны, как Швейцария или Сингапур, могут неохотно вводить санкции из-за своей роли

финансовых центров.

Однако другие страны, такие как Турция или Израиль могут не захотеть вводить индивидуальные санкции из-за своей в целом мягкой позиции по вторжению России в Украину. Наконец, страны, зависящие от российских инвестиций или имеющие более дружеские отношения с РФ, такие как Объединенные Арабские Эмираты или Саудовская Аравия,

могут вообще не сотрудничать.

Учитывая это, подчеркиваем, что эффективность предложенных индивидуальных санкций будет ниже, если такие страны не присоединятся к санкционной коалиции", - говорится в документе.

Ранее Британия ввела санкции против 386 депутатов Госдумы РФ, поддержавших вторжение в Украину.

Также сообщалось, что ЕС одобрил шестой пакет санкций против России, включив в него Алину Кабаеву.