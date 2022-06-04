В Евросоюзе начали работать над седьмым пакетом санкций против России
Евросоюз уже начал работать над следующим пакетом санкций, которые призваны значительно сократить возможности Кремля продолжать войну против Украины.
Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский рассказал в интервью PAP.
Замминистра дал понять, что основными направлениями ограничений должны стать газовые поставки из России и расширение списка банков, которые отключат от SWIFT. В этом контексте он упомянул "Газпромбанк", через который организована "оплата газа за рубли".
В числе прочих мер Яблонский назвал конфискацию российских замороженных активов, которые могут быть затем направлены на усиление обороны и послевоенное восстановление Украины.
"Мы уже работаем в этом направлении", – сказал он.
Он добавил, что "у Путина пока достаточно ресурсов, чтобы тратить деньги на армию и пополнять силы на фронте", и что задача санкций – "отрезать его от источников денег".
По словам Яблонского, Евросоюз также усилил давление на Венгрию, которая заблокировала включение ряда пунктов в шестой санкционный пакет.
Ранее мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон сразу после шестого пакета санкций против России заговорил о седьмом.
Также "Страна" сообщала, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель осудил исключение российского патриарха Кирилла из санкционного списка Евросоюза.