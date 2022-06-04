Евросоюз уже начал работать над следующим пакетом санкций, которые призваны значительно сократить возможности Кремля продолжать войну против Украины.

Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский рассказал в интервью PAP.

Замминистра дал понять, что основными направлениями ограничений должны стать газовые поставки из России и расширение списка банков, которые отключат от SWIFT. В этом контексте он упомянул "Газпромбанк", через который организована "оплата газа за рубли".

В числе прочих мер Яблонский назвал конфискацию российских замороженных активов, которые могут быть затем направлены на усиление обороны и послевоенное восстановление Украины.

"Мы уже работаем в этом направлении", – сказал он.

Он добавил, что "у Путина пока достаточно ресурсов, чтобы тратить деньги на армию и пополнять силы на фронте", и что задача санкций – "отрезать его от источников денег".

По словам Яблонского, Евросоюз также усилил давление на Венгрию, которая заблокировала включение ряда пунктов в шестой санкционный пакет.

Ранее мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон сразу после шестого пакета санкций против России заговорил о седьмом.

Также "Страна" сообщала, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель осудил исключение российского патриарха Кирилла из санкционного списка Евросоюза.