Шестой пакет санкций ЕС против России вступил в силу. В него попало более тысячи лиц и десятки компаний. В основном это россияне, но также и украинцы, которые перешли на их сторону.

Вот некоторые имена:

Владимир Сальдо, назначенный оккупантами "глава Херсонской области" и его "заместитель" Кирилл Стремоусов;

Галина Данильченко, которую Россия назначила "главой Мелитополя";

дочь Дмитрия Пескова Елизавета Пескова, его сын Николай Песков, Татьяна Навка. То есть вся семья пресс-секретаря Путина

журналисты РИА Новости;

глава Роскомнадзора Андрей Липов;

начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев;

командир отдельной 64-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, полковник Азатбек Омурбеков (его обвиняют в убийствах в Буче) и его подчиненные;

основатель "Яндекса" Аркадий Волож;

Александра Мордашова, супруга главы Северстали.

Ранее мы сообщали, что новые санкции включают в себя запрет на закупку сырой нефти из России, доставляемой в государства-члены морем через шесть месяцев после вступления санкций в силу, и нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Трубопроводная нефть будет временно сохранена в качестве уступки Венгрии и другим странам, не имеющим выхода к морю, которые зависят от поставок из России по трубопроводу "Дружба".

Пакет санкций также отключает крупнейший российский банк "Сбербанк" от международной платёжной системы SWIFT. Это же ограничение касается Московского кредитного банка и Россельхозбанка .

Кроме того, будут и новые персональные санкции ЕС, под которые попадут "несколько десятков человек" - представители силовых структур из РФ, бизнесмены. Оказалась там и Алина Кабаева.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Европа месяц не могла ввести нефтяное эмбарго против России.