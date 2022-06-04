Эмбарго на российскую нефть может привести к ценовому шоку в Евросоюзе.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Уже сейчас по данным издания цены на топливо растут, и сдержать их немецкому правительству не удается, несмотря на предпринимаемые меры - снижение налогов на бензин и дизельное топливо.

Spiegel прогнозирует: даже при этапной реализации эмбарго, отказ от поставок нефти из России станет для участников Евросоюза "худшим из возможных сценариев".

А также пишет, что местные власти могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, снижением налогов и выделением дотаций, но это обернется гигантским ростом государственного долга.

Напомним, Европейский Союз объявил, что окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Согласно новым санкциям, Евросоюз откажется от импорта российской нефти за шесть месяцев, а от импорта нефтепродуктов - за восемь месяцев.

Но это касается только перевозок морем - то есть нефти с танкеров. На трубопроводную нефть санкции пока не накладываются.