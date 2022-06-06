Вашингтон не будет поддерживать сделку по разблокировке экспорта зерна из Украины, если она будет включать смягчение санкций против РФ.

Об этом пишет Politico.

ООН пытается заключить сделку с Россией, чтобы позволить Украине возобновить экспорт зерна через Черное море. Однако представители администрации Байдена и американские законодатели весьма скептически относятся к этому и не верят, что Россия действует добросовестно, сообщает издание.

Как пишет Politico, один из американских чиновников заявил, что "США не согласятся на сделку, при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление".

По сведениям газеты, республиканцы в Конгрессе США также выступили против смягчения санкций против Москвы. Данной позиции, в частности, придерживается сенатор Джим Риш (от штата Айдахо), который является старшим республиканцем в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что США не станут воевать с Россией для разблокировки украинских морских портов.

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Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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