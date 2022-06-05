Сегодня на рассвете Николаевская область вновь подверглась массированному ракетному удару с применением авиации.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Две ракеты сбиты противовоздушной обороной. С направления Черного моря и с территории России крылатыми ракетами воздушного базирования атаковано черноморское побережье Николаевщины, порты и зернохранилища", - заявляет командование.

Напомним, вчера утром Николаев также подвергся ракетным обстрелам со стороны врага. Город обстреляли из ствольной тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня, произошел пожар помещений гаражей.

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