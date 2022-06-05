Невывоз зерна из Украины может обернуться вооруженными конфликтами в Африке, новыми госпереворотами и наплывом мигрантов в Европу.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, сообщает агентство ANSA.

Дипломат во время посещения Неаполя призвал как можно скорее принять меры по транспортировке важного ресурса.

"Если мы не вывезем зерно, у нас будут новые войны в Африке, новые госперевороты, новые проявления терроризма и огромный миграционный поток из Африки в Европу. И мы не можем этого допустить", — сказал он.

Ранее мы писали, что Турция рассчитывает определить механизм по вывозу зерна из украинских портов в ходе планируемого визита главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Также мы сообщали, что Владимир Путин готов разблокировать экспорт зерна из Украины в обмен на отмену антироссийских санкций.

Тем временем война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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