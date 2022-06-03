Глава МИД РФ Сергей Лавров на следующей неделе будет обсуждать в Турции вопросы вывоза зерна из заблокированных украинских портов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, об этом договорились президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе недавних телефонных переговоров.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что в ближайшее время в Стамбуле пройдет встреча России, Турции, Украины и ООН по теме вывоза зерна. Ни одна из сторон официально этого не подтвердила.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает свои услуги по вывозу зерна из Украины в обмен на "компромиссы".

"Сейчас все ищут логистику: а где, а как? Пожалуйста, мы можем поговорить. Мы не против: везите через Беларусь, но компромиссы должны быть", - сказал он во время общения с журналистами.

К слову, "компромиссов" для снятия зерновой блокады требует и Россия - в виде снятия санкций.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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