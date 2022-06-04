Турция рассчитывает определить механизм по вывозу зерна из украинских портов в ходе планируемого визита главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын.

По его мнению, на начало процесса уйдет 3-5 недель.

"Время играет против нас, когда мы рассматриваем разминирование, подготовку того коридора, выход судов. Поэтому чем раньше мы начнем, тем лучше", - цитирует Калына издание "Star".

Экспорт из Украины сейчас ограничен из-за морской блокады. В стране, по оценкам США, хранится огромный объем в 20 миллионов тонн зерна (по данным ООН - 25 миллионов). Для сравнения: за прошлый год Украина экспортировала 27 миллионов тон зерна разных культур, в основном идущего на продажу через порты, которые сейчас закрыты.

Напомним, в Кремле подтвердили договоренность Путина и Эрдогана обсудить пути вывоза зерна из Украины.

Ранее мы писали, что Владимир Путин готов разблокировать экспорт зерна из Украины в обмен на отмену антироссийских санкций.

При этом Алексей Арестович считает, что Россия сорвет переговоры по экспорту зерна из морских портов Украины.