Украина готова возобновить экспорт из порта Одессы, но опасается, что Россия использует торговый коридор для нападения на город. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя в Твиттере.

"Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из Одесского порта. Вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым путем для нападения на Одессу. Гарантий от России пока нет. Мы ищем решения вместе с ООН и партнерами", – сообщил Кулеба.

Как писала "Страна", ООН обсудит с Россией экспорт зерна из заблокированных портов Украины.

Тем временем посол Украины в Турции Василий Боднар обвинил Анкару в покупке украденного в Украине зерна.

Напомним также, что представители украинской власти, с которыми поговорила "Страна", не смогли подтвердить или опровергнуть новость турецкого издания "Анадолу" о том, что Турция, Украина, Россия и ООН подготовили "дорожную карту" для обеспечения коридора по выводу судов с зерном.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.