Утром в понедельник, 30 мая, по Одесской области был нанесен ракетный удар. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в видеообращении.

По его словам, подробности по поводу последствий удара уточняются.

Также Братчук рассказал, что одну крылатую ракету, запущенную со стратегического бомбардировщика из района Черного моря, украинским ПВО удалось сбить.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ разворачивает на северо-западе Крыма ЗРК С-400, чтобы усилить морскую блокаду портов Одессы.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях вчерашнего дня.

Мы подвели итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.