Турция входит в число стран, которые покупают украденное Россией у Украины зерно. Об этом сообщает посол Украины в Турции Василий Боднар. Его цитирует агентство Reuters.

Дипломат обратился к властям Турции и в Интерпол с призывом расследовать, кто причастен к перевозке зерна транзитом через турецкие воды.

Напомним, украинские власти не в курсе о подготовке "дорожной карты" для вывода судов с зерном из портов.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.