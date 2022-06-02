В Одессе демонтировали памятник советскому зенитному орудию 52-К, которое защищало город от нацистов во время Второй мировой войны.

Пушку убрали с пьедестала перед школой №56 на улице Тенистой.

85-мм зенитки 52-К производили в 1940-1945 годах, они участвовали во Второй мировой войне. В 1984 году одну из таких пушек установили у школы в качестве памятника воинам 15-й зенитно-артиллерийской бригады ПВО.

По информации местных СМИ, это было сделано, чтобы зенитку не приняли за военный объект. Ведь Министерство обороны РФ заявляло о базировании в здании школы военных, нахождении техники и оборудовании позиций возле учебного заведениями. Вероятно, за позиции в ведомстве приняли траншеи, выкопанные около года назад для прокладки труб. В одесской мэрии заявили, что рвы наконец-то зароют.

А пушку перевезли в музей.

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