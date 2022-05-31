"Смена формата обороны". В центре Одессы демонтируют блокпосты
С центральных улиц Одессы убирают блокпосты и другие фортификационные сооружения, которые там установили в первые недели войны.
Об этом сообщил в Фейсбуке мэр города Геннадий Труханов.
"В центральной части города нашими коммунальными службами демонтированы конструкции, установленные в первые недели войны. Демонтаж фортификационных сооружений - это не отмена, а смена формата обороны Одессы. А также восстановление необходимой жизнедеятельности", - написал Труханов.
По решению военного командования фортификационные сооружения убирают с улиц Ланжероновской, Ришельевской и Екатерининской.
Как отметил мэр, украинское правительство четко обозначило, что необходимо восстанавливать экономику. А значит, малый и средний бизнес должны работать.
"Это не только зарплаты и рабочие места, но и наполнение бюджета. А значит - восстановление и дальнейшее развитие города", - сказано в посте.
Между тем буквально вчера войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области.
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Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.
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