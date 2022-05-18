Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил "Стране", что в Украине количество блокпостов снизилось до "минимально оптимального"

Кроме того, все блокпосты сейчас полностью находятся под контролем полиции. Благодаря чему удалось существенно сократить время, которое водители раньше проводили в очередях и проверках.

"Полиция сейчас контролирует и присутствует на всех блокпостах. Благодаря этому снизился уровень идиотизма на блокпостах. Это касается и очередей, и проверок. Если мы говорим не о зоне боевых действий, блок-посты сейчас остались только на въездах-выездах в крупные населенные пункты и на мостах. Проверяют, кто и как заезжает в город. Это необходимость сегодняшнего дня. Но даже на въезде в Киев сегодня уже не надо стоять в очереди часами - это занимает 20-30 минут максимум", - сообщил Денисенко.

В данный момент уменьшать количество блок-постов еще больше не планируется. "Это нецелесообразно", - объяснил Вадим Денисенко.

Напомним, ранее советник главы МВД объяснил слова министра обороны о мобилизации миллиона украинцев.

Также сообщалось, что МВД возобновляет работу сервисных центров в Чернигове и Одессе.