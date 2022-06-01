В Хотине Черновицкой области демонтирован бюст Карлу Марксу. Фото демонтажа опубликовал в Фейсбуке соучредитель организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.

По словам Позднякова, этот памятник не могли снести три года.

Бюст стоял у местного Дома культуры.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре на Соборной площади демонтировали памятник комсомольцам - парню и девушке, которые сажают дерево. Надпись на монументе гласила: "Легенды расскажут, какими мы были". Интересно, что это был памятник не советских времен, а 2010 года. Его поставили за счет частных пожертвований.

А до этого в Коростене Житомирской области снесли советский памятник комсомольцам, который местные власти переименовали в памятник "молодежи Коростеня ХХ века". Монумент при этом повалили активисты. На это у них ушло около часа. В общественной организации "Молодежь Северного Края", которая организовывала демонтаж, объяснили, что люди решили убрать памятник самостоятельно, потому что "власти восемь лет игнорировали декоммунизацию".