Вслед за переименованием русского академического театра драмы Леси Украинки в Киеве, в Одессе убрали название "русский" из театра в Одессе. Таким образом, Одесский русский театр официально стал просто "одесским". Об этом сообщил спикер ОВА Сергей Братчук в Телеграм.

Депутаты поддержали проект решения и изменили устав коммунального предприятия "Одесский областной русский драматический театр". Слово "русский" из названия убрали.

Как писала "Страна", в Киеве приостановили процесс переименования станций метро, улиц и других объектов. Чиновники пришли к выводу, что переименование и демонтаж памятников в столице должны проходить при профессиональных дискуссиях и согласно действующему законодательству.

Ранее мы писали о том, что Киевсовет переименовал Арку Дружбы народов. Теперь она называется - Арка Свободы украинского народа.

Тем временем война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.