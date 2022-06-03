В Одессе мужчина во время задержания взорвал гранату. При этом пострадали трое полицейских. Инцидент произошел во время операции по задержанию торговцев оружием, сообщает Нацполиция.

По данным правоохранителей, житель Харькова и его сожительница пытались продать в Одессе автомат Калашникова и патроны, а также гранаты.

Во время сделки появились полицейские. При попытке задержания продавец метнул в них гранату. Трое правоохранителей теперь в больнице.

Судя по пресс-релизу Нацполиции, злоумышленник смог сбежать, но его задержали позже на другой "сделке".

Напомним, под Житомиром ранения получила годовалая девочка, игравшая с запалом ручной гранаты.

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