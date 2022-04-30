Под Житомиром годовалая девочка получила ранения в результате игры с запалом ручной гранаты. Ее нашел на поле и принес в дом родственник семьи.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Девочка получила ссадины по всему телу. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. На данный момент ее жизни ничего не угрожает, говорят медики.

"Согласно выводам специалистов, это был запал к гранате типа УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модифицированный - Ред.), который сдетонировал и травмировал ребенка", - говорится в сообщении полиции.

Ранее мы писали, что в разминировании из-за российско-украинской войны нуждается около 300 тысяч квадратных километров территории Украины. Это почти половина территории нашего государства. Из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине не может пока использоваться для сельскохозяйственной деятельности.

Также напомним, что война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.