Германия не поставляет Украине танки по двум причинам - из-за опасений, что Украина может атаковать Россию, ворвавшись на ее территорию, и из-за недоверия к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

По данным Spiegel, есть опасения, что Украина может стать "самоуверенной", если одержит ряд побед на поле боя и ворвется на российскую территорию.

"Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России", - сообщает источник в правительстве ФРГ. Имея в виду события Второй мировой войны, когда немцы напали на СССР.

Вторая причина - это "определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому", пишет Spiegel. Природы этого недоверия издание не раскрывает.

Напомним, ранее украинская сторона неоднократно критиковала Берлин. Так, посол Украины называл канцлера Шольца "ливерной колбасой".

Также мы сообщали, что Кулеба разругался с министром обороны ФРГ из-за задержки поставок зениток Gepard, к которым нет боеприпасов.

Вместе с тем, недавно Die Zeit писала, что отношения между Украиной и Германией напряжены. Издание сообщало, что Зеленский часто "раздражал" немецких политиков.