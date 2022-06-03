Немецкий государственный банк выделил Украине льготный кредит для финансирования социальных выплат, здравоохранения и образования на сумму 150 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Twitter-аккаунте в пятницу, 3 июня.

Ранее министр финансов Марченко рассказывал, что украинский бюджет сейчас на две трети состоит из внешних заимствований.

Также ранее Шмыгаль рассказал, как образовался бюджетный дефицит в $5 миллиардов во время войны.

Кроме того, мы сообщали, что Япония выделит Украине кредит в $100 млн для поддержки медицины и переселенцев.

Вместе с тем "Страна" рассказывала, как перепишут бюджет Украины и куда пойдут деньги.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

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Подробно о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.