Большинство немцев (59% жителей Германии) недовольны властью, следует из результатов опроса немецкого института общественного мнения Infratest Dimap.

Число недовольных правительством ФРГ выросло с января 2022 года на 22 процентных пункта. 43% немцев довольны работой канцлера Шольца. В январе таких было 60%.

Причина роста недоверия - рекордная за 50 лет инфляция, которая толкает почти половину населения к экономии.

Наибольший урон понесли бедные: 77% опрошенных признались, что вынуждены экономить на продуктах из-за резкого роста цен.

Ранее мнения немцев по вопросу военной помощи Украине разделились. 43% граждан в Германии опасаются спровоцировать Россию, оказывая Украине военную поддержку. Об этом свидетельствует опрос института Infratest dimap. Его данные приводит Tagesschau.

Как писала "Страна", 53% немцев выступает против того, чтобы Украина вступала в НАТО по данным опроса, который проводился институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD.

Тем временем война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.