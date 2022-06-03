В Германии из-за войны в Украине начался дефицит сигарет Marlboro Red и Gold.

Бумага для сигаретных пачек поставлялась из Украины, а табачный гигант Philip Morris недавно закрыл фабрику в Харькове, пишет Bild.

Немцев призывают не паниковать раньше времени, т.к. дефицит будет касаться лишь части сигарет, поставляющихся в упаковках определенного формата.

Напомним, в Украине с 11 июля запретят курить айкос и другие электронные сигареты в общественных местах.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.