В Украине с 11 июля в общественных местах будет запрещено курить электронные сигареты наравне с обычными. Нарушителям грозит штраф.

Соответствующая норма находится в антитабачном законе №1978-ІХ, который был принят Верховной Радой в декабре 2021 года.

Член медицинского комитета Лада Булах отмечает, что принимали его для преодоления табачной эпидемии и защиты детей и молодежи от привлечения к курению.

А данная норма защитит право работников и посетителей общественных помещений от загрязненного воздуха.

В частности такими помещениями являются:

заведения ресторанного хозяйства,

школы,

больницы,

университеты,

офисные и государственные здания.

Позже вступит в силу запрет рекламы электронных сигарет, жидкостей к ним и устройств для нагрева табака.

"Страна" подробно рассказывала, как антитабачный закон ударит по любителям вейпов, айкосов и кальяна. Под полный запрет попадает курительная продукция со вкусовыми ароматами, а вейпы и айкосы приравняют к сигаретам. А значит, их нельзя будет рекламировать, продавать подросткам и курить в общественных местах. И в этом смысле законопроект позитивен.