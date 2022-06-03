После скандала с отказом принять Штайнмайера в Киеве президент Германии встретил Стефанчука в Бундестаге
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел первую встречу с украинским политиком после скандала с отказом принять его в Киеве. Об этом сообщает 3 июня DPA.
Штайнмайер принял в Берлине спикера ВР Руслана Стефанчука. Утром Стефанчук встретился с канцлером Олафом Шольцем и посетил Бундестаг.
Встреча состоялась в резиденции Штайнмайера и стала первой после отказа президента Украины Владимира Зеленского принять Штайнмайера в Киеве.
Также сегодня в Берлине Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он призвал его увеличить военную поддержку нашей стране. В частности, Стефанчук призвал предоставить Украине современное вооружение для продолжения войны против России.
Напомним, Зеленский отказал Штайнмайеру в визите в Киев в начале апреля, аргументируя это решение тесными связами немецкого политика с Россией и недовольством позицией Берлина по антироссийским санкциям.
Сам Штайнмайер заявил тогда, что в Киеве "не захотели", чтобы он приезжал.
В начале мая канцлер Шольц заявил, что не хочет ехать в Киев до тех пор, пока там не побывает президент Штайнмайер, а отказ принять Штайнмайера в Киеве назвал "проблематичным".
После этого Зеленский провел телефонный разговор с Штайнмайером, по итогу которого была решено "прошлое оставить в прошлом" и фокусироваться на будущем. После этого Штайнмайер выразил готовность приехать в Украину, он считает конфликт с Офисом президента решенным.
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