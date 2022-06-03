Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине и призвал его увеличить военную поддержку нашей стране. В частности, Стефанчук призвал предоставить Украине современное вооружение для продолжения войны против России.

Об этом пишет Spiegel.

"Конечно, нам прежде всего нужно современное оружие. Мы также можем сражаться старым оружием из старых запасов, но новое оружие более эффективно. Поэтому мы ожидаем и Marder (бронетранспортеры, - Ред.), и Leopard (танки, - Ред.) ",- заявил Стефанчук.

Также спикер Верховной рады поздравил поставки тяжелого вооружения, однако отметил, что они должны быть ускорены. По словам Стефанчука, ежедневно в Украине гибнут около 100 человек и еще сотни получают ранения. "Поэтому было бы хорошо, если бы время между принятием решения и реальной поставкой оружия было максимально сокращено", - подчеркнул Стефанчук.

Ранее в Германии объяснили, почему затягивают с поставкой оружия Украине. По словам федерального министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, страна организовала "круговой обмен": если страны ЕС поставляют Украине технику советского производства, то Германия позже восстановит их запасы. Так, например, Греция передаст Украине советские танки, а взамен получит немецкие современные.

Тем временем министр экономики ФРГ ожидает крупных общественных споров по поводу расходов Германии на войну в Украине.

Напомним, война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.