Большинство немцев выступает против вступления Украины в НАТО
Большинство немцев выступает против того, чтобы Украина вступала в НАТО. Против членства нашей страны в Североатлантическом альянсе высказались 53% немцев.
Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводился институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD, сообщает RND.
По данным социологов:
- 31% респондентов выступил против вступления Украины в НАТО в ближайшие годы;
- 22% полностью исключили членство Украины в альянсе;
- 28% выступают против отказа Украины от членства в НАТО в нынешней ситуации;
- 19% не могут или не хотят комментировать этот вопрос.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что некоторые страны-члены НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе.
Также сообщалось, что, по мнению украинского президента, Германия и Франция должны быть заинтересованы во вступлении Украины в НАТО.
Кроме того, сообщали, что пишут западные СМИ о ситуации вокруг Украины и приводили мнение изданий о том, стоит ли Украине вступать в Альянс.
Хотят ли киевляне в НАТО узнавала Антонина Белоглазова, которая провела опрос жителей столицы.