Большинство немцев выступает против того, чтобы Украина вступала в НАТО. Против членства нашей страны в Североатлантическом альянсе высказались 53% немцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводился институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD, сообщает RND.

По данным социологов:

31% респондентов выступил против вступления Украины в НАТО в ближайшие годы;

22% полностью исключили членство Украины в альянсе;

28% выступают против отказа Украины от членства в НАТО в нынешней ситуации;

19% не могут или не хотят комментировать этот вопрос.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что некоторые страны-члены НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе.

Также сообщалось, что, по мнению украинского президента, Германия и Франция должны быть заинтересованы во вступлении Украины в НАТО.

Кроме того, сообщали, что пишут западные СМИ о ситуации вокруг Украины и приводили мнение изданий о том, стоит ли Украине вступать в Альянс.

Хотят ли киевляне в НАТО узнавала Антонина Белоглазова, которая провела опрос жителей столицы.