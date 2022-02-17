Не только Россия тормозит вступление Украины в НАТО. В этом вопросе ее поддерживают и другие страны-члены Альянса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

По его словам, нашей стране сложно быть независимой, поскольку у многих других стран есть какие-то "свои заинтересованности".

"Украина решает идти в НАТО... Долгое время идет, а расстояние к НАТО не сокращается. Какие причины? Этот вопрос не философский, есть конкретные причины. И Россия, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО и некоторые страны-члены НАТО, которые поддерживают Россию в этом вопросе", - заявил Зеленский.

По его словам, эта информация достаточно открытая и нет никаких секретов на этот счет.

"Мы не можем закрывать глаза и говорить о том, что только Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО. Это неправда. Я вам не буду открывать названия этих стран, потому что для меня сегодня самая высокая заинтересованность, чтобы все эти страны поддерживали нас. Нам очень непросто с такими соседями, поэтому нам любые риски и дипломатические конфликты сейчас не нужны", - добавил президент Украины.

По мнению президента, РФ использует вопрос НАТО как оправдание войск на границе Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что канцлер ФРГ Шольц дал понять, что Украину в ближайшее время в НАТО не ждут.

Также мы сообщали о заявлении Зеленского, что Запад намекает Украине, что нужно отказаться от НАТО.

Кроме того, мы писали, что Зеленский считает, что Германия и Франция должны быть заинтересованы во вступлении Украины в НАТО.