Сегодня на фоне слухов о "вторжении России" понеслась мега-зрада. Посол Украины в Британии Вадим Пристайко допустил отказ Киева от НАТО - чтобы остановить войну с РФ.

Пристайко сразу же одернули на Банковой и в МИДе. Однако внезапно и горячо поддержали в Лондоне. И если теперь посла не отзовут и не накажут, можно будет с уверенностью утверждать, что его заявления появились не просто так и были согласованы свыше.

И это тем более скандально, что курс в НАТО у нас закреплен в Конституции.

"Страна" анализирует, почему официальный Киев первый раз за последние восемь лет допустил отказ от вступления в Альянс.

Что заявил Пристайко

В интервью "БиБиСи" украинский посол в Британии заявил следующее.

Радиоведущий спросил его, согласится ли Украина отказаться от цели вступления в НАТО ради предотвращения войны?

"Мы могли бы. Мы гибкие. Мы пытаемся найти лучший способ решения проблемы. Если нам придется пойти на серьезные уступки, мы можем это сделать", - заявил Пристайко. Он также уточнил, что курс на Альянс закреплен в конституции.

Радиостанция вполне однозначно восприняла его слова. "Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил Стивену Нолану, что его страна может согласиться не присоединяться к НАТО, если это предотвратит войну с Россией", - говорится в подводке к видео.

"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



February 13, 2022

Реакция в Украине

В МИД после этого попытались отменить "зраду".

Спикер ведомства Олег Николенко заявил, что слова посла "вырваны из контекста". Но при этом допустили, что Киев не закрыт для переговоров по любым способам урегулирования ситуации.

"Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Безусловно, наилучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс, но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной насущной задачей. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", - говорят в МИД.

Из этих витиеватых формулировок следует посыл, что раз в НАТО нас не берут, мы готовы обсуждать разные варианты обеспечения нашей безопасности. Хотя и не вопреки Конституции, где записан курс на НАТО.

Впрочем, сам посол от своих слов уже отрекся. Он сказал, что Украина "готова на компромиссы", но не в сфере НАТО, а по Минским соглашениям (что, впрочем, тоже само по себе зрада с точки зрения националистов, но несколько иная).

Хотя при этом Пристайко продвигает и другой тезис - "да, мы хотим в НАТО, но раз нас не берут, то мы должны как-то иначе спастись от нападения".

"НАТО есть в Конституции и никаких изменений сейчас нет, но мы не можем рассчитывать сейчас на НАТО – потому что мы не члены семьи.

Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.п. Что касается НАТО сейчас – мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас", - заявил Пристайко".

Более менее четко отстроился от посла здесь Офис президента.

"Посол использовал слово "гибкость". Думаю, прежде чем делать выводы, особенно такие громкие, стоит дать ему возможность пояснить, что именно он имел в виду. Тем не менее каким бы ни было разъяснение, североатлантический и европейский курс остается безусловным приоритетом нашей страны", – сказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Он добавил, что курс Украины в НАТО не только закреплен в Конституции, но и относительно него "существует полное единство власти и общества".

При этом никаких санкций против Пристайко он не анонсировал. Правда, возможно, они все же последуют. Потому что у Порошенко уже начали разгонять "зраду" по этому поводу. И намекать, что если Зеленский не уволит Пристайко, то значит он с его тезисом по НАТО согласен.

Реакция Запада и России

Несмотря на то, что Украина в целом попыталась опровергнуть отказ от НАТО, в Британии внезапно поддержали идею, чтобы Киев туда не вступал.

"Любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу суверенитет Украины. Но если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством", - заявил замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи в эфире канала Sky News.

С одной стороны Хиппи просто констатировал юридическую реальность: если Украина не захочет в НАТО, то как суверенное государство имеет на это полное право. С другой стороны фраза "Мы поддержим это" слишком однозначна, чтобы понять ее как-то иначе, нежели "Вот и хорошо".

К слову, в самом интервью журналист довольно настойчиво добивался от Пристайко признания по НАТО, что наводит на мысль о некой "заготовке" всей этой истории.

Москва, что было более ожидаемо, тоже отнеслась к заявлению Пристайко позитивно.

"Зафиксированный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы формулированию значимого ответа на озабоченности России по безопасности", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Что это может значить? Мы уже не идем в НАТО?

Напомним, что не принятие в Альянс Украины - ключевое условие Москвы в диалоге по стратегической стабильности с Западом.

Но США и Альянс однозначно отказались закрывать двери в НАТО для Украины. Но это в теории. На практике Киев туда принимать не хотят. И вряд ли в обозримом будущем примут, опасаясь, что в этом случае за Украину придется воевать с Россией.

Тем не менее, менять доктрину НАТО из-за требований Москвы на Западе сочли геополитическим унижением. И делать это отказались. Но если сама Украина заявит, что не идет в Альянс, то натовцы сохранят лицо и одновременно исполнят ключевое требование Москвы.

Поэтому даже если слова Пристайко и "вырвали из контекста", как заявляют в МИД Украины, то сделано это было в Британии может быть и не случайно. Особенно, если учесть, что сейчас предельно накалилась история с "вторжением России", которое, по заверениям Запада, вот-вот начнется.

К слову, если Киев действительно решит отказаться от курса в НАТО и закрепит это юридически, это резко деэскалирует ситуацию вокруг Украины. И в этом контексте начавшееся обсуждение в Британии темы после слов Пристайко могут вполне быть "пробным шаром", который прощупал бы общественное мнение и реакцию в мире на подобный ход.

Вопрос только в том, насколько на эту схему будет готова пойти украинские власти и насколько реально она будет поддержана Западом.

Насчет украинских властей есть большое сомнение. Общая атмосфера в стране, которая создают в том числе и официальные лица, не предрасполагает пока к таким крутым поворотам (которые будут однозначно восприняты как капитуляция).

А вот что касается Запада, то там реакция может быть совсем иная.

"Такое ощущение, что все бы восприняли с огромным облегчением, если б украинские власти заявили - да, мы не пойдём в НАТО.

Особенно вздохнут с облегчением в НАТО, где и так постоянно намекают, что Украину брать не собираются, но не хотят об этом признаться открыто, чтоб "не потерять лицо" и вынуждены повторять, в ответ на требования России, слова "о праве каждой страны самостоятельно делать выбор".

Просто на Западе, кажется, многим хотелось бы, чтоб Украина сама сделала правильный выбор", - пишет об этом главный редактор "Страны" Игорь Гужва.