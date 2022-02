Сегодня на фоне слухов о "вторжении России" понеслась мега-зрада. Посол Украины в Британии Вадим Пристайко допустил отказ Киева от НАТО - чтобы остановить войну с РФ.

Пристайко сразу же одернули на Банковой и в МИДе. Однако внезапно и горячо поддержали в Лондоне. И если теперь посла не отзовут и не накажут, можно будет с уверенностью утверждать, что его заявления появились не просто так и были согласованы свыше.

И это тем более скандально, что курс в НАТО у нас закреплен в Конституции.

"Страна" анализирует, почему официальный Киев первый раз за последние восемь лет допустил отказ от вступления в Альянс.

В интервью "БиБиСи" украинский посол в Британии заявил следующее.

Радиоведущий спросил его, согласится ли Украина отказаться от цели вступления в НАТО ради предотвращения войны?

"Мы могли бы. Мы гибкие. Мы пытаемся найти лучший способ решения проблемы. Если нам придется пойти на серьезные уступки, мы можем это сделать", - заявил Пристайко. Он также уточнил, что курс на Альянс закреплен в конституции.

Радиостанция вполне однозначно восприняла его слова. "Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил Стивену Нолану, что его страна может согласиться не присоединяться к НАТО, если это предотвратит войну с Россией", - говорится в подводке к видео.

"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.