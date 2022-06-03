Журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины "за выдающиеся заслуги перед страной".

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел (МВД) Антон Геращенко в Telegram-канале.

Вместе с тем, Невзоров уже прокомментировал получение украинского гражданства. Приводим его цитату полностью:

"Про украинское гражданство. Без лишних слов. Все предельно просто. Что такое война в Украине? (Если смыть с события политическую и национальную риторику).

Это преступление. Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и есть тот, кого он убивает, или пытается убить. Преступник- Россия. Жертва- Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву.

Если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, не было бы сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые ещё обойдётся затея спятившего диктатора.

Да, встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще встать в шеренгу расстрельщиков. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта не существует. Я встаю на сторону жертвы. И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место".

Напомним, Александр Невзоров с начала войны выступает с жестким осуждением вторжения России в Украину. В конце февраля он покинул РФ.

23 марта против Невзорова следственный комитет РФ возбудил дело за "дискредитацию вооружённых сил России".

В апреле в России журналиста Александра Невзорова признали иностранным агентом.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробно о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.