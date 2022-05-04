МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова, который резко критикует военные действия РФ в Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Невзорова 22 апреля. Поводом стали публикации журналистом статей и блогов о войне в Украине.

Ранее мы писали, что Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя. Кроме него в список попали еще восемь человек.

Также сообщалось, что в Госдуме предложили проверять выступления артистов на предмет "провокаций". Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпек заявила, что их следует проверять на уважение к суверенитету РФ перед публичными выступлениями.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.