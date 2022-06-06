Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска имеют численное преимущество в Северодонецке, но у Украины есть "все шансы" дать отпор.

Об этом он заявил в разговоре с журналистами.

По словам президента, сейчас наблюдается угрожающая ситуация в Запорожской области и Северодонецке.

"На Северодонецком направлении Украина держит ситуацию. Их больше, они мощнее, но у нас есть шанс удержать наступление", - сказал президент.

Также глава украинского государства добавил, что сейчас Северодонецк нельзя отдавать захватчикам, так как его деоккупация будет "даваться очень большими жертвами".

"В Северодонецке сейчас процентов 10-15 осталось (от всего населения - Ред.). В Лисичанске примерно столько же. Но мы вчера ехали, людей на улицах не видно, только наши военные", - рассказал Зеленский о своем визите в Луганскую область.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.