Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предоставление гражданства россиянину журналисту Александру Невзорову. Об этом он сказал в сегодняшнем разговоре с украинскими СМИ, передает РБК-Украина.

"Если мы можем качать Россию, то нужно это делать. Я считаю, что это наше оружие тоже - люди, любого гражданства, выступающие за Украину", - заявил Зеленский журналистам в ответ на вопрос о предоставлении гражданства Невзорову.

Хотя Зеленский подтвердил факт того, что Невзоров подался на гражданство, он не уточнил, получил ли он уже его.

Также мы писали, что Зеленский не будет выдавать украинское гражданство российским олигархам.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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