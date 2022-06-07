Российское оппозиционное СМИ "Медуза" детально разобралось в том, действительно ли в Изюме целиком уничтожена 35-я общевойсковая армия РФ, о чем в последние дни много писали украинские СМИ.

Первоначально о разгроме армии со ссылкой на российских блогеров сообщил американский "Институт изучения войны", а затем у себя в телеграм-канале 4 июня написал глава Офиса президента Андрей Ермак. Выглядело это как официальное подтверждение (хотя Ермак на своих страницах часто публикует информацию, которая вышла где-то еще).

Российский блогер, который стал первоисточником - это служащий в "ЛНР" москвич Андрей Морозов. 3 июня он опубликовал в ЖЖ пост, где заявил, что у 35-й армии огромные проблемы со снабжением и "армия практически закончилась".

Со ссылкой на неких "участников боев", он пишет, что в двух мотострелковых бригадах осталось меньше ста человек. Потери связаны с тем, что военным не давали даже лопат, чтобы окапываться, и они гибли от осколков снарядов, пишет "Медуза".

Издание нашло мнения других российских военкоров под Изюмом, которые спорят с Морозовым и говорят, что 35-я армия "очень удивилась, услышав, что ее уничтожили, и продолжает чистить леса". Издание отмечает, что Морозов часто солидаризируется с Игорем Гиркиным (Стрелковым), который критикует ход российской "спецоперации".

В силу этой критики Гиркина часто цитируют украинские СМИ, а также на Западе (его имя регулярно всплывает в отчетах того же "Института изучения войны").

"Медуза" пишет, что 35-я армия раньше прикрывала российско-китайскую границу, потом воевала под Киевом. 64-ю мотострелковую бригаду (одну из двух в армии) украинские власти обвиняют в зверствах на территории Бучи.

После вывода российских войск из Киевской области, армия воюет в Харьковской области - судя по данным американских военных экспертов, в районе Большой Камышевахи к западу от Изюма.

Напомним, по данным британской разведки, войска РФ хотят "отрезать" Северодонецк и готовят новый удар на северном направлении.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.