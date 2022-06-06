На войне погиб известный украинский адвокат Денис Гордеев. О его смерти сообщил в Фейсбуке другой адвокат Евгений Солодко.

Гордеев воевал на Донбассе еще в 2014-2015 годах в составе "Правого сектора" и "Днепра-1". Он стал известен в 2015 году, когда председатель СБУ Валентин Наливайченко обвинил его в убийстве офицера СБУ в Волновахе.

Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе был тяжело ранен адвокат Маси Найем, брат экс-нардепа Мустафы Найема. Ему провели операцию. После операции он пришел в себя и рассказал, что лишился глаза.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.