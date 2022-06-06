В Украине в боях на Донбассе убит еще один грузинский доброволец.

Об этом пишут Telegram-каналы Грузии.

Сообщается, что 41-летний грузинский легионер Гиорги Григолия погиб в результате артиллерийского обстрела российских войск на территории города Бахмут Донецкой области.

Также говорится о том, что всего с начала войны на территории Украины по официальным сообщениям погибло 13 грузинских бойцов.

Ранее мы писали, что в боях за Украину погибли четверо бойцов Интернационального легиона. Это были граждане Нидерландов, Австралии, Германии и Франции.

Также "Страна" сообщала, что в боях за Украину погиб командир батальона морской пехоты подполковник Сергей Дердуга.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.